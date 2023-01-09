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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия: «Надо понимать, что «Наполи» далеко, а «Юве» побеждает уже в восьми матчах кряду»

09 Января 2023 • 07:10 Комментировать
Милан
2:2
Рома
окончен

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вел со счетом 2:0 в игре с «Ромой», но пропустил два мяча на самых последних минутах игры, утратив прекрасную возможность взять три очка. Давиде Калабрия, капитан чемпионов Италии, ответил на вопрос, как он оценивает перспективы защиты титула.

- Конечно, мы не перестаем верить в титул, но надо понимать, что «Наполи» далеко впереди, а «Ювентус» побеждает уже в восьми матчах кряду. Если мы хотим выиграть Скудетто, такие вещи, как сегодня, надо исключить. Провели отличный матч, но дважды ошиблись под конец игры и все испортили. Пусть это будет уроком, - цитирует Калабрию pianetamilan.it.

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Рома Милан Давиде Калабрия
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