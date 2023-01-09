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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Когда я принял «Милан», люди говорили, что он уже кончился»

09 Января 2023 • 06:49 Комментировать
Милан
2:2
Рома
окончен

Бывший наставник «Милана», а также российской сборной Фабио Капелло свои лучшие тренерские годы провел в 90-е - он возглавил клуб в 1991 году и еще три раза выводил его в финал Лиги чемпионов, в том числе и в памятном 1994 году, когда «Милан» напихал четыре мяча «Барселоне» Кройфа. Та победа до сих пор остается самой крупной для финала Лиги чемпионов. Между тем, как сообщил Капелло, когда он возглавил «Милан», ему предрекали провал.

- Я получил «Милан», про который говорили, что игроки не хотят тренироваться, что они устали, что надо менять состав. Но они продолжили побеждать. Достаточно было чуть поменять тактику, чуть простимулировать футболистов и мы снова были на коне, - цитирует Капелло La Gazzetta Dello Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фабио Капелло
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