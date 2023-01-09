В Кремоне понедельник объявлен днём траура из-за похорон Джанлуки Виалли

Бывший итальянский нападающий Джанлука Виалли скончался из-за рака в возрасте 58 лет, его похороны состоятся в английском Лондоне уже сегодня, в понедельник. Итальянская футбольная общественность переживает еще одну утрату после того, как не стало сербского специалиста Синиши Михайловича.

Скорбят и в Кремоне, там объявили понедельник траурным днем. Дело в том, что свою карьеру Джанлука Виалли начинал именно в «Кремонезе», в котором он выступал с 1980 по 1984 год. А в клубе, который ведет борьбу за выживание в высшем свете итальянского чемпионата, помнят о своем самом именитом воспитаннике.