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Чемпионат Италии. Серия А

В Кремоне понедельник объявлен днём траура из-за похорон Джанлуки Виалли

09 Января 2023 • 06:30 Комментировать
Верона
...
Кремонезе
Через 12 ч. 42 мин.

Бывший итальянский нападающий Джанлука Виалли скончался из-за рака в возрасте 58 лет, его похороны состоятся в английском Лондоне уже сегодня, в понедельник. Итальянская футбольная общественность переживает еще одну утрату после того, как не стало сербского специалиста Синиши Михайловича.

Скорбят и в Кремоне, там объявили понедельник траурным днем. Дело в том, что свою карьеру Джанлука Виалли начинал именно в «Кремонезе», в котором он выступал с 1980 по 1984 год. А в клубе, который ведет борьбу за выживание в высшем свете итальянского чемпионата, помнят о своем самом именитом воспитаннике. 

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлука Виалли
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