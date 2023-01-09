Тонали будет вынужден пропустить следующий матч

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вел со счетом 2:0 в игре со столичной «Ромой», но пропустил два мяча на самых последних минутах, получив лишь одно очко вместо желаемых трех.

Также «Милан» потерял на один матч полузащитника Сандро Тонали - он получил желтую карточку на 72-й минуте за пререкания с арбитром, в результате чего ему придется смотреть из дома игру с «Лечче». Она состоится четырнадцатого января на поле «Лечче».

Напомним, что «Милан», действующий чемпион Италии, в турнирной таблице уступает «Наполи» семь очков после того, как прошли семнадцать туров чемпионата.