Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тонали будет вынужден пропустить следующий матч

09 Января 2023 • 06:20 Комментировать
Милан
2:2
Рома
окончен

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вел со счетом 2:0 в игре со столичной «Ромой», но пропустил два мяча на самых последних минутах, получив лишь одно очко вместо желаемых трех.

Также «Милан» потерял на один матч полузащитника Сандро Тонали - он получил желтую карточку на 72-й минуте за пререкания с арбитром, в результате чего ему придется смотреть из дома игру с «Лечче». Она состоится четырнадцатого января на поле «Лечче».

Напомним, что «Милан», действующий чемпион Италии, в турнирной таблице уступает «Наполи» семь очков после того, как прошли семнадцать туров чемпионата. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Лечче Сандро Тонали
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.01.23 в 20:30
Верона Верона
Кремонезе Кремонезе
2.17 3.50 3.40
Видео
09.01.23 в 22:45
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
3.95 3.75 1.92
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
07:34 · Англия. Премьер-лига
Джеко попал на радар «Манчестер Юнайтед»
07:10 · Италия. Серия А
Калабрия: «Надо понимать, что «Наполи» далеко, а «Юве» побеждает уже в восьми матчах кряду»
06:49 · Италия. Серия А
Капелло: «Когда я принял «Милан», люди говорили, что он уже кончился»
06:30 · Италия. Серия А
В Кремоне понедельник объявлен днём траура из-за похорон Джанлуки Виалли
06:20 · Италия. Серия А
Тонали будет вынужден пропустить следующий матч
06:00 · Италия. Серия А
Ибаньес: «Сдаваться нельзя, надо бороться до конца»
05:40 · Италия. Серия А
Абрахам: «Продолжаем в том же духе»
05:31 · Италия. Серия А
Калабрия: «Подарили два очка»
02:09 · Италия. Серия А
Абрахам – о ничьей с «Миланом»: «Знал, что мы можем отыграться»
01:34 · Италия. Серия А
Пиоли: «Милан» контролировал игру до 87-й минуты, мы очень разочарованы»
00:57 · Италия. Серия А
Политано: «Реакция клуба, который знает, к чему идёт»
00:44 · Италия. Серия А
Элмас: «Фундаментальная победа»
00:31 · Италия. Серия А
Станкович: Не вешать нос, гардемарины
00:04 · Италия. Серия А
Романьоли рассказал, в чём проблема «Лацио» в нынешнем сезоне
08 Января
23:23 · Италия. Серия А
Спаллетти – о победе «Наполи»: «Команда сыграла очень зрело»
Все новости
Рекомендуем