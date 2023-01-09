Ибаньес: «Сдаваться нельзя, надо бороться до конца»

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вел со счетом 2:0 в игре с «Ромой», но пропустил два мяча на самых последних минутах игры. Первым забил Рожер Ибаньес, бразильский защитник настойчиво рвался вперед при исполнении стандартных положений и, наконец-то, добился своего на 87-й минуте. Он прокомментировал свои впечатления.

- Тренер требовал от нас бороться до конца, и мы сделали то, что он хотел. Надо иметь терпение и не сдаваться. Мы знали, что стандарты станут нашим сильным козырем, так оно и случилось, - цитирует слова бразильского футболиста pianetamilan.it.