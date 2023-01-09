Абрахам: «Продолжаем в том же духе»

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вел со счетом 2:0 в игре с «Ромой», но пропустил два мяча на самых последних минутах игры. Второй мяч своей команды в этой игре забил Тэмми Абрахам - именно он спас для «Ромы» очко. Английский нападающий прокомментировал итоги игры.

- Понимали, что тут будет сложно сыграть. Они и атакуют хорошо, и защищаются тоже хорошо. Но мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Мне кажется, что мы стали сильнее после перерыва, надо продолжать в том же духе. Пока все хорошо, победа и ничья после возвращения на поле, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.