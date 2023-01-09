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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам: «Продолжаем в том же духе»

09 Января 2023 • 05:40 Комментировать
Милан
2:2
Рома
окончен

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вел со счетом 2:0 в игре с «Ромой», но пропустил два мяча на самых последних минутах игры. Второй мяч своей команды в этой игре забил Тэмми Абрахам - именно он спас для «Ромы» очко. Английский нападающий прокомментировал итоги игры.

- Понимали, что тут будет сложно сыграть. Они и атакуют хорошо, и защищаются тоже хорошо. Но мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Мне кажется, что мы стали сильнее после перерыва, надо продолжать в том же духе. Пока все хорошо, победа и ничья после возвращения на поле, - цитирует слова Абрахама pianetamilan.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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