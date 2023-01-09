Калабрия: «Подарили два очка»

В матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» вел со счетом 2:0 в игре с «Ромой», но пропустил два мяча на самых последних минутах игры, утратив прекрасную возможность взять три очка. Давиде Калабрия, капитан чемпионов Италии, расстроен результатом. Он считает, что его команда подарила два очка конкурентам.

- «Рома» могла создать проблемы только со стандартов, они лучшие в Серии А со стандартов - и именно это и произошло. Мы были готовы, мы готовились, но это все равно случилось. Глупо. Это был матч, который надо было брать. Мы не должны допускать подобного впредь, - цитирует Калабрию pianetamilan.it.