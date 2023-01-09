Абрахам – о ничьей с «Миланом»: «Знал, что мы можем отыграться»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал ничью в матче с «Миланом», добытую на последних минутах.

Римлянам удалось спастись от поражения благодаря голам на 87-й и 93-й минутах встречи. Именно удар английского форварда принёс «волкам» гостевую ничью в поединке с действующими чемпионами.

«Требовалось проявить терпение, это был непростой матч. Мы знали, что у нас может появиться возможность, и я верил в это, за что и был вознаграждён голом. В перерыве я сказал, что ничего не потеряно. Ничья и победа в двух последних играх – достойный результат. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», – заявил в интервью DAZN Абрахам.