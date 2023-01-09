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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милан» контролировал игру до 87-й минуты, мы очень разочарованы»

09 Января 2023 • 01:34 Комментировать
Милан
2:2
Рома
окончен

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в поединке Серии А против «Ромы» (2:2).

«Россонери» не сумели удержать преимущество в два мяча, пропустив на 87-й и 93-й минутах.

«Очень обидно завершать такую игру лишь с одним набранным очком. Мне следует напомнить игрокам, что матчи длятся 95 минут, важно сохранять сосредоточенность до конца.

Мы знали, насколько сильна «Рома» при стандартах, но позволили ей забить именно после стандартных положений, что говорит о потере концентрации. Сейчас сложно давать оценку игре, ведь мы полностью контролировали ситуацию до 87-й минуты, а затем сами усложнили себе жизнь», – заявил в интервью DAZN Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Стефано Пиоли
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