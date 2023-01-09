Политано: «Реакция клуба, который знает, к чему идёт»

«Сампдория» принимала в домашнем матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» и уступила ему со счетом 0:2. Это случилось после того, как в предыдущем туре лидер итадьянского чемпионата уступил миланскому «Интеру», вызвав волну вопросов по поводу своей формы. Однако полузащитник команды Маттео Политано считает, что «Наполи» ответил достойным образом.

- Это реакция клуба, который знает, к чему идёт, - цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.

В следующем туре Серии А «Наполи» предстоит сразиться с туринским «Ювентусом», и это будет уже тринадцатого января.