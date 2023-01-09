Элмас: «Фундаментальная победа»

«Сампдория» принимала в домашнем матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» и уступила ему со счетом 0:2. Второй мяч неаполитанцев в этой игре забил Эльиф Элмас, который уверенно реализован пенальти за десять минут до окончания матча. Он считает победу фундаментально важной после неважной игры с «Интером» - там «Наполи» проиграл сопернику.

- После сложной игры с «Интером» выступление на «Марасси» было немногим проще. Матч был очень бурным, но мы взяли три очка и это было фундаментально важно. Мы приехали сюда как одна семья, вся команда, и боролись за каждый мяч, - цитирует слова Элмаса calcionapoli1926.it.