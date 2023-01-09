Станкович: Не вешать нос, гардемарины

«Сампдория» принимала в домашнем матче семнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» и уступила ему со счетом 0:2. Поражение огорчило поклонников генуэзского клуба, но наставник «Сампдории» Деян Станкович призвал их не расстраиваться, напомнив о том, что «Наполи» решает сейчас совсем другие турнирные задачи.

- Матч на самом деле достойный, мы были подготовлены и до гола не уступали сопернику. Понятно, что мы играли против очень сильного, полноценного соперника. Мы были смелы. С таким отношением к игре мы спасемся, я уверен в этом, - цитирует слова сербского специалиста fcinter1908.it.