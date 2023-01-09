Романьоли рассказал, в чём проблема «Лацио» в нынешнем сезоне

Центральный защитник «Лацио» Алессио Романьоли высказался после ничьей в матче с «Эмполи» (2:2).

Римляне не сумели довести дело до победы, ведя со счётом 2:0 до 83-й минуты.

«Нам не хватает умения «закрывать» матчи при устраивающем нас счёте. Нужно прибавлять как в атаке, так и в обороне. Необходимо сохранять предельную концентрацию до самого финального свистка, если мы хотим достичь поставленных целей. Мы не должны показывать силу лишь эпизодически.

Мне очень подходит футбол Маурицио Сарри. У нас есть своя игровая идентичность, мы получаем удовольствие, владея мячом. Нужно лишь поработать над некоторыми нюансами», – сказал в интервью Sky Романьоли.