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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти – о победе «Наполи»: «Команда сыграла очень зрело»

08 Января 2023 • 23:23 Комментировать
Сампдория
0:2
Наполи
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мыслями после победы над «Сампдорией» в матче Серии А (2:0).

Действующие лидеры турнирной таблицы уезжают из Генуи с тремя очками благодаря голам, забитым на 19-й и 82-й минутах.

«Эта игра могла сложиться крайне тяжело для нас, если бы игроки не проявили хладнокровие. Я увидел в исполнении команды зрелую игру с холодной головой и уверенностью в положительном результате», – отметил в интервью DAZN рулевой неаполитанцев.

В следующем туре команда Спаллетти примет на своём поле «Ювентус», который выиграл восемь предыдущих матчей в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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