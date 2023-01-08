Спаллетти – о победе «Наполи»: «Команда сыграла очень зрело»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мыслями после победы над «Сампдорией» в матче Серии А (2:0).

Действующие лидеры турнирной таблицы уезжают из Генуи с тремя очками благодаря голам, забитым на 19-й и 82-й минутах.

«Эта игра могла сложиться крайне тяжело для нас, если бы игроки не проявили хладнокровие. Я увидел в исполнении команды зрелую игру с холодной головой и уверенностью в положительном результате», – отметил в интервью DAZN рулевой неаполитанцев.

В следующем туре команда Спаллетти примет на своём поле «Ювентус», который выиграл восемь предыдущих матчей в Серии А.