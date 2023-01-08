Пиоли – о матче с «Ромой»: «Нас ждёт динамичная игра»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, чего ждёт от матча с «Ромой».

«Россонери» в случае победы смогут вернуться на вторую строчку в турнирной таблице Серии А и обойти набравший великолепный ход «Ювентус». «Рома» располагается на шестой позиции, но вплотную приблизится к четвёрке, если одолеет действующих чемпионов на их поле.

«Сегодня нам нужно играть в быстрый футбол, постоянно искать пространство и не давать защитникам «Ромы» продохнуть, чтобы вынудить их ошибаться.

Я ожидаю, что игра получится очень напряжённой и динамичной, поскольку к этому располагают характеристики команд. Матч «Милана» против «Ромы» – всегда нечто особенное, нас ждёт борьба на всех участках поля», – заявил в интервью DAZN Пиоли перед стартовым свистком.