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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен – первый со времён Веа африканец, забивший 10 и более голов в трёх сезонах Серии А

08 Января 2023 • 22:29 Комментировать
Сампдория
0:2
Наполи
окончен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен повторил достижение знаменитого Джорджа Веа.

24-летний нигериец отличился в сегодняшнем поединке Серии А против «Сампдории», забив свой десятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата. По данным Opta, Осимхен стал лишь вторым за всю историю африканским футболистом, забившим десять и более голов в высшем итальянском дивизионе в трёх разных сезонах. Прежде это удавалось только экс-форварду «Милана» и обладателю «Золотого мяча» 1995 года Джорджу Веа.

На сегодняшний день именно Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров Серии А. Его ближайшие преследователи – Лаутаро Мартинес, Мбала Нзола и Марко Арнаутович – отстают на два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Джордж Веа Наполи Виктор Осимхен
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