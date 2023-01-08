Осимхен – первый со времён Веа африканец, забивший 10 и более голов в трёх сезонах Серии А

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен повторил достижение знаменитого Джорджа Веа.

24-летний нигериец отличился в сегодняшнем поединке Серии А против «Сампдории», забив свой десятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата. По данным Opta, Осимхен стал лишь вторым за всю историю африканским футболистом, забившим десять и более голов в высшем итальянском дивизионе в трёх разных сезонах. Прежде это удавалось только экс-форварду «Милана» и обладателю «Золотого мяча» 1995 года Джорджу Веа.

На сегодняшний день именно Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров Серии А. Его ближайшие преследователи – Лаутаро Мартинес, Мбала Нзола и Марко Арнаутович – отстают на два гола.