«Наполи» уверенно реабилитировался за поражение от «Интера»

В 17-м туре Серии А «Наполи» играл против «Сампдории», удобного для себя соперника, что было важно ещё и потому, что в прошлом туре лидеры потерпели первое поражение в сезоне и сегодня не могли терять очки. Уже на шестой минуте Маттео Политано пробивал пенальти, и голкипер перевел мяч в штангу. В середине тайма Виктор Осимхен замкнул прострел в штрафную от Мариу Руя. На 39-й минуте команда из Генуи осталась в меньшинстве, красную карточку получил Томас Ринкон, в грубом подкате помешавший Осимхену оформить дубль. Под конец встречи судья еще раз поставил пенальти в пользу «Наполи», и Эльиф Элмас здорово пробил с точки.

2:0, «Наполи» оторвался от второго места на семь очков, соперник - в зоне вылета.