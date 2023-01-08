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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» уверенно реабилитировался за поражение от «Интера»

08 Января 2023 • 22:05 Комментировать
Сампдория
0:2
Наполи
окончен

В 17-м туре Серии А «Наполи» играл против «Сампдории», удобного для себя соперника, что было важно ещё и потому, что в прошлом туре лидеры потерпели первое поражение в сезоне и сегодня не могли терять очки. Уже на шестой минуте Маттео Политано пробивал пенальти, и голкипер перевел мяч в штангу. В середине тайма Виктор Осимхен замкнул прострел в штрафную от Мариу Руя. На 39-й минуте команда из Генуи осталась в меньшинстве, красную карточку получил Томас Ринкон, в грубом подкате помешавший Осимхену оформить дубль. Под конец встречи судья еще раз поставил пенальти в пользу «Наполи», и Эльиф Элмас здорово пробил с точки.

2:0, «Наполи» оторвался от второго места на семь очков, соперник - в зоне вылета.

Протокол игры  
Сампдория0:2Наполи
  19'Осимхен Виктор (0:1)
  82'Элмас Эльиф (0:2)
Аудеро ЭмильМурильо Джейсон  44' 46' (Джуричич Филип ( 46') Нюйтинк БрэмМурру Никола  5'Лерис Мехди  72'Ауджелло ТоммазоРинкон Томас  39'Виейра Ронни 83' (Монтеваго Даниэле ( 83') Верре Валерио 54' (Вильяр Гонсало ( 54') Ламмерс Сэм 83' (Flavio Paoletti ( 83') Габбьядини Маноло 46' (Дзаноли Алессандро ( 46')
Запасные: Lorenzo VillaРавалья НиколаЙепес ЖерарКонтини НикитаТримболи СимонеУинкс Гарри
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниМин-Чжэ Ким 46' (Ррахмани Амир ( 46') Жуан Жезус  53'Руй МариуЗамбо-Ангисса Андре-Франк  60' 66' (Ндомбеле Танги ( 66') Лоботка СтаниславЭлмас Эльиф 87' (Распадори Джакомо ( 87') Политано Маттео 63' (Лосано Ирвинг ( 63') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича 63' (Зелиньски Пётр ( 63')
Запасные: Сиригу СальватореЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошОливера МатиасДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоСимеоне Джованни
08 января. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Сампдория Наполи
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