«Наполи» уверенно реабилитировался за поражение от «Интера»

В 17-м туре Серии А «Наполи» играл против «Сампдории», удобного для себя соперника, что было важно ещё и потому, что в прошлом туре лидеры потерпели первое поражение в сезоне и сегодня не могли терять очки. Уже на шестой минуте Маттео Политано пробивал пенальти, и голкипер перевел мяч в штангу. В середине тайма Виктор Осимхен замкнул прострел в штрафную от Мариу Руя. На 39-й минуте команда из Генуи осталась в меньшинстве, красную карточку получил Томас Ринкон, в грубом подкате помешавший Осимхену оформить дубль. Под конец встречи судья еще раз поставил пенальти в пользу «Наполи», и Эльиф Элмас здорово пробил с точки.
2:0, «Наполи» оторвался от второго места на семь очков, соперник - в зоне вылета.
Протокол игры
|19'Осимхен Виктор (0:1)
|82'Элмас Эльиф (0:2)
Аудеро Эмиль•Мурильо Джейсон 44'46' (Джуричич Филип (46') •Нюйтинк Брэм•Мурру Никола• 5'Лерис Мехди• 72'Ауджелло Томмазо•Ринкон Томас• 39'Виейра Ронни83' (Монтеваго Даниэле (83') •Верре Валерио54' (Вильяр Гонсало (54') •Ламмерс Сэм83' (Flavio Paoletti (83') •Габбьядини Маноло46' (Дзаноли Алессандро (46')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Мин-Чжэ Ким46' (Ррахмани Амир (46') •Жуан Жезус• 53'Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк 60'66' (Ндомбеле Танги (66') •Лоботка Станислав•Элмас Эльиф87' (Распадори Джакомо (87') •Политано Маттео63' (Лосано Ирвинг (63') •Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича63' (Зелиньски Пётр (63')
08 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
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