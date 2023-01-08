Сарри — о ничьей с «Эмполи»: «Мы слишком расслабляемся в концовке и платим за каждую ошибку»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после матча 17-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (2:2).

«Я недоволен результатом, но не разочарован. Это трудно переварить и принять. Мы слишком часто допускаем эти ошибки, мы слишком расслабляемся в концовке и платим за каждую ошибку», — цитирует Сарри сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По словам тренера, у команды большая эмоциональная усталость, в плане физики проблем практически нет. Сейчас команда не думает о Лиге чемпионов, цель — выбраться из текущей ситуации, добавил специалист.

«Лацио» был впереди в матче с «Эмполи» со счетом 2:0, но пропустил два мяча после 83-й минуты встречи. Итоговый счет 2:2.

В следующем туре подопечные Сарри сыграют против «Сассуоло» (15 января).