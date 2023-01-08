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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» впервые за 80 лет упустил победу в матче Серии А, ведя в 2 гола к 80-й минуте

08 Января 2023 • 20:16 Комментировать
Лацио
2:2
Эмполи
окончен

«Лацио» оступился в поединке Серии А против «Эмполи» (2:2).

Команда Маурицио Сарри забила на 2-й и 54-й минутах. Уверенное преимущество римлян сохранялось вплоть до 83-й минуты, после чего гости отыгрались в течение 11 минут. Как отмечает Opta, «Лацио» лишь во второй раз в истории и впервые за 80 лет не сумел выиграть в матче Серии А, имея преимущество в два или более голов к началу последней десятиминутки. В 1943 году «орлы» допустили подобную осечку во встрече с «Фиорентиной».

После сегодняшнего матча «Лацио» занимает пятую строчку в турнирной таблице, на одно очко опережая «Рому», которая сыграет с «Миланом» вечером.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Эмполи Серия А
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