Гасперини подтвердил потенциальный переход Малиновского в «Марсель»

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил факт переговоров о переходе Руслана Малиновского в «Марсель».

«Переговоры между Русланом и «Марселем» ведутся, но я не знаю, когда они завершатся. Руслан был важным футболистом для «Аталанты», он много играл, но его заменил Адемола Лукман. Поэтому мы не планируем покупать нового игрока в том случае, если Малиновский покинет клуб», — цитирует речь Гасперини издание Football Italia.

Малиновский перешел в «Аталанту» летом 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 18 млн евро. На данный момент в 19 матчах во всех турнирах нынешнего сезона украинец забил два гола и отдал две результативные передачи.