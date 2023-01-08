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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини подтвердил потенциальный переход Малиновского в «Марсель»

08 Января 2023 • 17:54 Комментировать

Наставник итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил факт переговоров о переходе Руслана Малиновского в «Марсель».

«Переговоры между Русланом и «Марселем» ведутся, но я не знаю, когда они завершатся. Руслан был важным футболистом для «Аталанты», он много играл, но его заменил Адемола Лукман. Поэтому мы не планируем покупать нового игрока в том случае, если Малиновский покинет клуб», — цитирует речь Гасперини издание Football Italia.

Малиновский перешел в «Аталанту» летом 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 18 млн евро. На данный момент в 19 матчах во всех турнирах нынешнего сезона украинец забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аталанта Джан Пьеро Гасперини Руслан Малиновский Адемола Лукман Трансферы футбола - зима 2023
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