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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци назвал лучшего российского игрока за последние годы

08 Января 2023 • 14:23 Комментировать

Советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своим мнением о российских полузащитниках Алексее Миранчуке и Александре Головине, которые ударно начали новый календарный год, отличившись в матчах за свои клубы.

«На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет — Алексей Миранчук. Головин тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем Головин», — передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Миранчук забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах чемпионата Италии за клуб «Торино».

Головин, в свою очередь, сумел набрать 8 (4+4) очков по системе гол+пас в 16 поединках французского чемпионата за «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Алексей Миранчук Александр Головин Франко Камоцци
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