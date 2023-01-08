Камоцци назвал лучшего российского игрока за последние годы

Советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своим мнением о российских полузащитниках Алексее Миранчуке и Александре Головине, которые ударно начали новый календарный год, отличившись в матчах за свои клубы.

«На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет — Алексей Миранчук. Головин тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем Головин», — передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Миранчук забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах чемпионата Италии за клуб «Торино».

Головин, в свою очередь, сумел набрать 8 (4+4) очков по системе гол+пас в 16 поединках французского чемпионата за «Монако».