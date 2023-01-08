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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри получил приз лучшему тренеру месяца в Серии А

08 Января 2023 • 14:19 Комментировать

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед субботним матчем против «Удинезе» получил приз лучшему тренеру месяца. Награда была вручена 55-летнему специалисту по итогам ноября прошлого года. В том месяце «старая синьора» выиграла все три матча Серии А с общим счётом 6:0.

Отметим, что в декабре матчей в чемпионате Италии не проводилось. Сезон Серии А после паузы, связанной с проведением в Катаре чемпионата мира, возобновился в начале января.

На текущую минуту «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Впрочем, по итогам воскресенья обойти «старую синьору» может «Милан», если обыграет «Рому» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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