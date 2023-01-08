«Милан» близок к покупке нового вратаря

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло близок к смене клубной прописки. Как информирует в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира, новым местом работы 30-летнего футболиста станет «Милан».

«Россонери» провели переговоры с игроком и договорились с ним о подписании трехлетнего трудового соглашения. Его заработная плата в миланском гранде составит один миллион евро в год. В данный момент «Милан» договаривается с бергамасками о трансфере Спортьелло.

Трансферная стоимость вратаря оценивается в 1,5 миллион евро. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Марко сыграл семь поединков и пропустил девять мячей.