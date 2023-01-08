Шевченко - о Виалли: «Покойся с миром, мой друг»

Футбольная общественность Италии продолжает скорбеть из-за смерти Джанлуки Виалли, жизнь которого оборвалась в 58 лет из-за рака. Слово взял и Андрей Шевченко, проведший немало лет и матчей в итальянском чемпионате. Он поведал, что Виалли являлся его большим другом, прикрепив к своей публикации фото того, как они вместе играли в гольф - причем, судя по фото, не так и давно.

- Чемпион на поле, чемпион в жизни. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Покойся с миром, мой друг, - написал Шевченко в социальной сети.

Виалли выступал за такие клубы, как «Кремонезе», «Сампдория», «Ювентус» и «Челси».