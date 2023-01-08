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Чемпионат Италии. Серия А

Анчелотти нашёл топ-усиление для «Реала»

08 Января 2023 • 08:18 Комментировать

Один из ведущих футболистов «Ромы» Николо Дзаньоло имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате, об этом рапортует издание Football Espana.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал». Главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти лично настаивает на подписании полузащитника, контракт которого с римлянами истекает летом 2023 года.

При этом у президента «сливочных» Флорентино Переса есть некоторые сомнения насчет целесообразности подписания Дзаньоло, который подвержен травмам.

Николо играет за «Рому» с 2018 года, его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Карло Анчелотти Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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