Сакки: «Я приглашал Виалли в «Милан»

Футбольная общественность Италии продолжает оплакивать смерть Джанлуки Виалли - бывшего нападающего туринского «Ювентуса» и «Сампдории». Слово взял и Арриго Сакки - бывший тренер «Милана». По его словам, он звал Виалли в находившийся на пике своего могущества клуб.

- Джанлуку я всегда уважал, очень уважал как игрока. В 1988 году я обращался к президенту клуба Сильвио Берлускони с идеей приобрести Виалли. Мы не знали, как восстановится после травмы ван Бастен, и хотели дополнить команду итальянским игроком. Берлускони дал добро.

Но во время нашего разговора Джанлука дал понять, что лучше останется «первым парнем на деревне». Его устраивало в «Сампдории» все, прежде всего климат, - цитирует воспоминания Сакки pianetamilan.it.