Неста: «Леау и Дибала - игроки, которые могут решать»

Экс-защитник итальянского «Милана» Алессандро Неста с нетерпением ждет центральный матч семнадцатого тура Серии А, в котором его бывший клуб схлестнется с «Ромой». Неста будет следить за игрой и ждет острых действий в исполнении Рафаэла Леау и его оппонента Пауло Дибалы.

- Для успеха нужны игроки, которые способны решить исход матча. Леау и Дибала - именно такие игроки. Леау сильно вырос в последнее время, хотя для элиты ему нужно поработать. Дибала уже давно в чемпионате, в элите, он знает, как играть, он силен и он также решает. Но он уступает Леау в плане физики. С нетерпением жду матча, - цитирует Несту pianetamilan.it.