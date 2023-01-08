​Неста: «Преследователи «Наполи» будут стараться использовать каждую его отмашку»

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста считает, что «Наполи» будет трудно сохранить свое преимущество над «Миланом» и другими преследователями в чемпионате. В первом е матче после возобновления турнира «Наполи» показал достаточно бледную игру, проиграв миланскому «Интеру», в результате чего отрыв сократился до пяти очков.

- «Милан» уступает «Наполи» по очкам, в первой половине чемпионата «Наполи» действовал действительно сильно. Но главный вызов «Наполи» в том, как команда будет справляться с проблемами, ведь преследователи будут стараться использовать каждую промашку, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.