Неста: «У «Ромы» есть проблемы с концентрацией и фокусом»

Центральным матчем семнадцатого тура итальянского чемпионата станет игра между «Миланом» и «Ромой», действующий чемпион Италии попробует снова, как и в игре с «Салернитаной», взять три очка. Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста считает, что у его экс-команды есть свои козыри - прежде всего, это некоторые особенности «Ромы».

- Для защитников очень важна концентрация, а вот с этим у «Ромы» бывают проблемы. Есть сильные, хорошие игроки, но нет должной концентрации, чтобы долгое время играть без пропущенных мячей, - цитирует слова Несты pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между «Миланом» и «Ромой» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.