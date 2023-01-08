Станкович: «Виалли - в моём сердце»

Наставник «Сампдории», сербский специалист Деян Станкович, вновь в печали - после того, как в декабре он оплакивал смерть Синиши Михайловича, из жизни ушел другой близкий «Сампдории» и Станковичу лично игрок - Джанлука Виалли. С его именем связан единственный в истории клуба чемпионский титул в Серии А - в 1991 году «Сампдория» выиграла чемпионат, а годом позже дошла до финала Лиги чемпионов.

- Мои мысли - о Джанлуке Виалли. Он приветствовал мое назначение в «Сампдорию». Он писал мне сообщения, полные любви и внимания. Я хочу обнять его семью. Мы все потеряли большого человека, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.