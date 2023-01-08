Неста: «Томори и Калюлю идеальны для «Милана»

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Неста считает Фикайо Томори и Пьера Калюлю идеальными оборонцами для нынешней игры «Милана». Нест объяснил, почему он придерживается подобного мнения.

- Они взяли идеальных игроков для своей игры. «Милан» хочет высоко прессинговать, ему нужны защитники, которые могут обороняться выше штрафной площади, и Томори с Калюлю в данной ситуации - два идеальных игрока. Хорошо, когда селекционеры понимают игру команды и ее тактику, - цитирует Несту pianetamilan.it.

В семнадцатом туре чемпионата Италии «Милан» сразится с «Ромой», это случится в воскресенье.