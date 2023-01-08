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Чемпионат Италии. Серия А

Неста: «Милану» пришлось изменить свой подход к рынку»

08 Января 2023 • 05:30 Комментировать
Милан
...
Рома
Через 16 ч. 47 мин.

Бывший защитник «Милана» Алессандро Неста рассказал о том, как он видит прогресс клуба, который выиграл Скудетто после одиннадцатилетнего воздержания, а также пробился в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Неста считает, что для этого «Милану» пришлось научиться жить в условиях скромного бюджета, и эта модель, наконец-то, заработала.

- «Милану» пришлось, фактически, сменить кожу в эти годы. Раньше клуб тратил по 80-100 миллионов евро за игрока. Сейчас вместо этого клуб ищет молодого игрока. И следить за тем, как «Милан» перестраивается, лично мне очень интересно, - цитирует pianetamilan.it. 

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Милан Алессандро Неста
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МИЛАН РОМА
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