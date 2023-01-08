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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Мы не боимся «Наполи»

08 Января 2023 • 04:50 Комментировать
Сампдория
...
Наполи
Через 14 ч. 10 мин.

«Наполи» и «Сампдория» сосуществуют в одной лиге, но на разных ее полюсах - неаполитанцы лидируют, а вот «Сампдория» пребывает а арьергарде турнирной таблицы. Тем не менее, неаполитанцы свой первый матч в 2023 году проиграли, а вот «Сампдория» выиграла, и теперь командам предстоит сойтись в очном поединке. Наставник дорианцев Деян Станкович прокомментировал свои ожидания от игры.

- «Наполи» подтверждает свою силу с самого начала сезона. Они - фавориты в борьбе за Скудетто. Но мы играем дома, мы хорошо сыграли против «Сассуоло», так что, уважая соперника, ждем мы его без чувства страха. Мы готовы дать сражение в каждом конкретном противоборстве, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Сампдория Деян Станкович Наполи
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САМПДОРИЯ НАПОЛИ
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