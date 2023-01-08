Неста: «Дерби - это такая штука, которую тебе с детства вбивают в голову»

Бывший защитник итальянской сборной Алессандро Неста, считающийся одним из лучших оборонцев в истории итальянского футбола, рос в римском «Лацио». Он рассказал, что с младых ногтей из приучали к тому, что дерби - самое важное событие и противостояние всего сезона. Речь, конечно же, о матчах против «Ромы».

- Когда я играл в «Лацио», это было какое-то наваждение. Я оказался в системе в восемь лет, как и Тотти, как и де Росси со стороны «Ромы». И нам всем, им также, с малых лет говорили лишь о дерби. Дерби, дерби, дерби... В общем, это было вбито в голову еще с детства. Когда я играл за «Лацио», то не мог спать в ночь перед дерби. Нормализовалась ситуация лишь в «Милане», там на это не так давили, - цитирует Несту pianetamilan.it.