Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Неста: «Дерби - это такая штука, которую тебе с детства вбивают в голову»

08 Января 2023 • 05:00 Комментировать

Бывший защитник итальянской сборной Алессандро Неста, считающийся одним из лучших оборонцев в истории итальянского футбола, рос в римском «Лацио». Он рассказал, что с младых ногтей из приучали к тому, что дерби - самое важное событие и противостояние всего сезона. Речь, конечно же, о матчах против «Ромы».

- Когда я играл в «Лацио», это было какое-то наваждение. Я оказался в системе в восемь лет, как и Тотти, как и де Росси со стороны «Ромы». И нам всем, им также, с малых лет говорили лишь о дерби. Дерби, дерби, дерби... В общем, это было вбито в голову еще с детства. Когда я играл за «Лацио», то не мог спать в ночь перед дерби. Нормализовалась ситуация лишь в «Милане», там на это не так давили, - цитирует Несту pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Алессандро Неста
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Интер Милан Интер Милан
2
2
5.70 4.30 1.55
Видео
08.01.23 в 14:30
Салернитана Салернитана
Торино Торино
2.95 3.45 2.43
Видео
08.01.23 в 17:00
Лацио Лацио
Эмполи Эмполи
1.60 4.10 5.80
Видео
08.01.23 в 17:00
Специя Специя
Лечче Лечче
2.70 3.35 2.70
Видео
08.01.23 в 20:00
Сампдория Сампдория
Наполи Наполи
5.80 4.40 1.56
Видео
08.01.23 в 22:45
Милан Милан
Рома Рома
2.00 3.65 3.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Января
05:30 · Италия. Серия А
Неста: «Милану» пришлось изменить свой подход к рынку»
05:20 · Италия. Серия А
Дармиан: «Обидно, но надо смотреть вперёд»
05:00 · Италия. Серия А
Неста: «Дерби - это такая штука, которую тебе с детства вбивают в голову»
04:50 · Италия. Серия А
Станкович: «Мы не боимся «Наполи»
04:30 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Я верю в Скудетто»
04:20 · Италия. Серия А
Дзофф: «Виалли - это огромная потеря»
04:09 · Италия. Серия А
Тренер «Монцы»: «Конечно, мы заслужили ничью»
03:54 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Ошибка арбитра разозлила меня»
03:40 · Италия. Серия А
Кандрева: «Лукаку - самый сильный игрок, с которым я играл»
01:54 · Италия. Серия А
Индзаги: «Не стоит забывать, что «Интер» обыграл «Наполи» и «Аталанту»
01:28 · Италия. Серия А
Индзаги разозлён судейской ошибкой в матче с «Монцей»
00:46 · Италия. Серия А
«Монца» на 90-й минуте отобрала победу у «Интера»
07 Января
23:50 · Италия. Серия А
Лаутаро – самый результативный игрок Серии А наряду с Леау, Осимхеном и Кварацхелией
23:39 · Италия. Серия А
Аллегри высказался о новой травме ди Марии
22:39 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал очередную победу «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем