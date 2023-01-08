Дзофф: «Виалли - это огромная потеря»

Бывший голкипер итальянской сборной, чемпион мира в 1982 году, Дино Дзофф, поделился своими чувствами по поводу смерти Джанлуки Виалли. Экс-нападающий скончался в возрасте 58 лет от рака. Ранее он выступал за такие клубы, как «Сампдория» и «Ювентус».

- Каждый раз, когда мы виделись, тепло приветствовали друг друга. Виалли - это не просто бывший классный нападающий, это прежде всего, был человек с большой душой. Его смерть - это огромная потеря, боль, которую трудно пережить. Он ушел слишком молодым. Я хочу помнить его именно таким. Воспитанным, вежливым, - цитирует слова Дзоффа итальянское издание La Stampa.