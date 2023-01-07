Пиоли рассказал, когда вернётся Ибрагимович

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в скором времени сможет вернуться на поле.

41-летний швед продолжает восстановление после тяжёлой травмы, из-за которой не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне. По словам Стефано Пиоли, совсем скоро форвард покинет лазарет: «Как и было запланировано ранее, Златан вернётся к работе на следующей неделе. После этого мы оценим его состояние и узнаем, когда он вновь сможет играть», – заявил рулевой «россонери».

8 января «Милан» примет на своём поле «Рому» в поединке Серии А. В настоящий момент действующие чемпионы Италии располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.