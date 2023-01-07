Беннасер и «Милан» согласовали условия нового контракта

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер близок к подписанию нового контракта с клубом.

После длительных и непростых переговоров сторонам всё же удалось достичь полного согласия по всем условиям нового договора, докладывает Sky. 25-летний алжирец будет зарабатывать порядка 4 млн евро в год с учётом бонусов, также в соглашении прописана относительно невысокая сумма отступных – 50 млн евро.

Исмаэль Беннасер выступает за «Милан» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах команды Стефано Пиоли во всех турнирах, по разу отметившись голом и результативной передачей. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 40 млн евро.