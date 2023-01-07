​Пиоли: «У «Ромы» совершенный атакующий трезубец»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча чемпионата Италии против «Ромы» высказался о сопернике. Среди прочего, специалист отметил полузащитника Николо Дзаньоло, которого слухи связывают с «россонери».

«У Дзаньоло большой потенциал. Но я плохо его знаю, потому что не тренирую его. К сожалению, на его развитие повлияли некоторые травмы. Он атакует свободные зоны, а Пауло Дибала хорошо действует между линиями. У «Ромы» совершенный атакующий трезубец», - высказался Пиоли на пресс-конференции.

Матч «Милан» - «Рома» стартует 8 января в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.