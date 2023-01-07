​Спаллетти защищает Кварацхелию

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о поражении от «Интера» в чемпионате Италии.

«Чему мы научились в игре с «Интером»? Мы узнали, что можем лидировать с отрывом в восемь очков, но теперь наш отрыв измеряется пятью очками», - сказал Спаллетти с улыбкой на пресс-конференции.

«Поражения случаются. Наш сезон по-прежнему позитивен, но мы расстроены. В игре с «Интером» мы не сделали того, что планировали», - отметил тренер.

Высказался Лучано Спаллетти и о выступлении полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Думаю, он не справился. Но он искал зоны, брал на себя игру и действовал уверенно. Я его первый защитник», - сказал специалист.