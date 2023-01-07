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Чемпионат Италии. Серия А

​Спаллетти защищает Кварацхелию

07 Января 2023 • 17:54 Комментировать
Сампдория
...
Наполи
08.01 20:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о поражении от «Интера» в чемпионате Италии.

«Чему мы научились в игре с «Интером»? Мы узнали, что можем лидировать с отрывом в восемь очков, но теперь наш отрыв измеряется пятью очками», - сказал Спаллетти с улыбкой на пресс-конференции.

«Поражения случаются. Наш сезон по-прежнему позитивен, но мы расстроены. В игре с «Интером» мы не сделали того, что планировали», - отметил тренер.

Высказался Лучано Спаллетти и о выступлении полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Думаю, он не справился. Но он искал зоны, брал на себя игру и действовал уверенно. Я его первый защитник», - сказал специалист.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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