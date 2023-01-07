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Чемпионат Италии. Серия А

​«Марсель» заплатит за Малиновского 12 млн евро

07 Января 2023 • 17:46 Комментировать

Полузащитник Руслан Малиновский всё ближе к тому, чтобы перебраться из «Аталанты» в «Марсель». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что сделка между клубами почты закрыта. На следующей неделе документы будут подписаны. Малиновский уже согласовал долгосрочный контракт с французским клубом.

Отмечается, что за трансфер 29-летнего Руслана Малиновского «Марсель» заплатит «Аталанте» около 12 миллионов евро.

За «Аталанту» Руслан Малиновский выступал с лета 2019 года. С тех пор украинец провёл за бергамасков 143 матча, в которых забил 30 голов и отдал 28 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аталанта Руслан Малиновский Трансферы футбола - зима 2023
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