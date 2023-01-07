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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин прокомментировал игру Миранчука за «Торино»

07 Января 2023 • 16:48 Комментировать

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своим мнением об игре российского полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука.

«У Миранчука волшебная левая нога. Если забьет больше десяти мячей за сезон, то это будет выдающийся результат. Но самое главное — успехи команды. Эгоистов никто не любит», — передает слова Сёмина «РБ Спорт».

Напоминаем, что 27-летний россиянин забил уже три мяча и отдал одну результативную передачу в 10 матчах чемпионата Италии в нынешнем сезоне.

«Торино» располагается на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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