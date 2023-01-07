Защитник Бартош Берешиньски перебрался из «Сампдории» в «Наполи». Лидер итальянской Серии А арендовал 30-летнего польского футболиста до конца сезона 2022/2023. В договоре прописана опция возможного выкупа, о чём сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

За «Сампдорию» Бартош Берешиньски выступал с начала 2017 календарного года. За шесть лет поляк провёл за генуэзцев 187 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт один гол и восемь результативных передач на партнёров.

В воскресенье, 8 января, «Наполи» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Сампдории».