Манчини – о смерти Виалли: «Джанлука был лучшим из нас, он сделал меня счастливым»

Бывший наставник «Зенита», а ныне главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился своими воспоминаниями о Джанлуке Виалли.

Напомним, что 6 января Виалли скончался от рака. Манчини рассказал, что последний раз виделся с ним 29 декабря.

«Лука улыбался, мы шутили. Я сказал ему, что он зарабатывает президент «Сампдории» платит ему больше, чем мне. Через несколько дней после прощания с Синишей я теряю еще одного брата, младшего брата, как мне нравилось его называть.

Мы познакомились, когда нам было 16 лет, и с тех пор мы никогда не расставались. Молодежная команда национальной сборной, основная команда, «Сампдория», радость, боль, победы и поражения. Те два вечера на «Уэмбли»... однажды мы плакали от печали и разочарования, это было много лет назад, а во второй раз мы плакали уже от радости. Нас словно соединила судьба. Джанлука был лучшим из нас, совершенным нападающим, идеальным и мужественным человеком.

Я долго надеялся, что он сможет стать президентом «Сампдории». Он мог начать необыкновенную историю, как тогда, когда был футболистом. Для меня было честью быть его другом и товарищем по команде как в футболе, так и в жизни.

Он сделал меня счастливым. Он сыграл решающую роль в победе на Евро. Игроки любили его. Джанлука обладал силой и придавал нам ту смелость и отвагу, о которой мы и не подозревали, Благодаря ей он боролся с болезнью, оставаясь с нами до тех пор, пока мог.

Я прощаюсь с еще одним братом. С его силой я пойду вперед, чтобы посвятить ему нечто важное, о чем мы мечтали всю жизнь», — передает слова Манчини издание Goal.