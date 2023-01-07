Будущее нападающего Карима Бензема остаётся неопределённым, ведь действующий контракт француза с «Реалом» истекает уже в конце сезона. Как сообщает Calciomercatoweb, интерес к 35-летнему форварду проявляет «Ювентус». В туринском клубе надеются подписать Бензема летом бесплатно.

При этом отмечается, что трансфер Карима Бензема в «Ювентус» будет вероятным, если «старую синьору» возглавит Зинедин Зидан. 35-летний форвард якобы желает воссоединиться с известным тренером.

Зинедин Зидан уже полтора года находится без работы. Слухи связывают француза с «Ювентусом», за который он выступал ранее как игрок.

Напомним, что осенью Карим Бензема получил «Золотой мяч».