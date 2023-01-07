«Милан» и ещё два топ-клуба претендуют на Дзаньоло

Хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, оформить трансфер 23-летнего игрока хотят дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико» и «Милан». Если Николо не договорится с «волками» о новом контракте, то может сменить клубную прописку по завершении сезона. Его действующий контракт истекает летом 2024 года.

Трансферный ценник Дзаньоло – 30 миллионов евро. Он выступает за «Рому» с лета 2018 года.

В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел 12 поединков, в которых забил гол и получил три желтые карточки.