«Монца» контактировала с полузащитником «Селтика» Юрановичем

Клуб чемпионата Италии «Монца» контактировал с полузащитником шотландского «Селтика» и национальной сборной Хорватии Йосипом Юрановичем. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Ранее сообщалось о том, что итальянский клуб лишь интересуется 27-летним хорватским футболистом.

По информации источника, «Селтик» хочет получить восемь миллионов евро за продажу Юрановича в этом месяце, однако «Монца» выразила желание в заключении сделки, которая будет представлять собой первоначальную аренду с обязательством летнего выкупа спортсмена.

В составе национальной сборной Хорватии Юранович стал бронзовым призёром чемпионата мира – 2022 в Катаре.