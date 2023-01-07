Зеедорф: «Похоже, что Бог задумал важный футбольный матч...»

Нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф прокомментировал смерть Джанлуки Виалли, случившуюся вскоре после того, как в мир иной ушли Синиша Михайлович и Пеле.

- Похоже, что Бог задумал провести важный футбольный матч, и потому забрал также Джанлуку Виалли. Джентльмен, интеллигент, человек с большим сердцем. Он боролся с честью за свою жизнь. Спасибо за все моменты, проведенные вместе. Соболезнования семье и всем твоим родным. Покойся с миром, Джанлука, - написал в социальной сети Зеедорф.

Напомним, что Кларенс Зеедорф выигрывал Лигу чемпионом с тремя клубами - с «Аяксом», мадридским «Реалом» и «Миланом».