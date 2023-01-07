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Чемпионат Италии. Серия А

Роберто Баджо оплакивает смерть Виалли

07 Января 2023 • 00:15 Комментировать

Джанлука Виалли ушел из жизни в 58 лет, бывшего нападающего «Ювентуса» и итальянской сборной не стало из-за рака поджелудочной. Роберто Баджо, выступавший с ним в «Ювентусе» с 1992 по 1995 год, поделился своими чувствами по поводу этой утраты для футбольного мира.

- Всегда трудно смириться с тем, что человек уходит в таком раннем возрасте. Дорогой Джанлука, желаю, чтобы твой путь на небеса был освещен теплыми лучами, покойся с миром. Я думаю о твоей супруге и о твоих детях, о твоих родителях, братьях и друзьях. Твоя смелость навсегда останется в нашей памяти, ты был отличным примером для всех нас, - написал Баджо, слова которого цитирует Ansa. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Роберто Баджо Джанлука Виалли
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