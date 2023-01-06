Паганин: «Лаутаро сейчас лучше, чем Лукаку»

Бывший защитник миланского «Интера» Антонио Паганин ответил на вопрос о том, кто сейчас является предпочтительной парой для Эдина Джеко - главного забивалы клуба. Джеко принес победу «Интеру» в важнейшем противостоянии с «Наполи», чем подтвердил свои амбиции и статус лидера нападения клуба. Паганин считает, что пару ему должен составить аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

- В данный момент Лаутаро определенно лучше. Лукаку сейчас не в лучшей форме. Он приходит в себя после травмы и провел не лучший чемпионат мира. «Интер» не может долго ждать его, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.