Дзенга: «Не могу поверить, что Виалли больше нет»

Бывший нападающий «Сампдории» и туринского «Ювентуса» Джанлука Виалли скончался в возрасте 58 лет от рака поджелудочной, повергнув в шок футбольный мир, еще не отошедший после смерти Синиши Михайловича. Вальтер Дзенга, бывший голкипер миланского «Интера», признался, что до сих пор не может поверить в то, что Виалли не стало.

- Чао Лука, я хочу помнить тебя таким, каким ты всегда был. Пусть земля будет тебе пухом, друг мой. Мне очень не будет не хватать тебя. Смотрю на наши видео по Sky и не могу поверить, что тебя больше нет, - написал в социальных сетях бывший голкипер итальянской сборной.